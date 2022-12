Ucraina: mozione Pd, ‘sostegno a diplomazia per cambio fase, ogni assistenza a Kiev’**

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Sostenere il ruolo dell’Italia nel percorso diplomatico avviato da Francia e Stati uniti” anche “con l’auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma e anche attraverso iniziative utili a una de-escalation militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto”. E’ quanto chiede al governo la mozione del Pd presentata alla Camera in occasione delle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto in Parlamento sugli aiuti militari all’Ucraina.

I dem, si legge nella bozza, chiedo di “continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all’autodifesa individuale e collettiva – confermando tutti gli impegni assunti dell’Italia nel quadro dell’azione multilaterale”.

Tra le altre cose, la mozione Pd impegna il governo ad “adoperarsi in ogni sede internazionale per l’immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe” e “continuare a operare coinvolgendo le Camere sugli sviluppi della guerra in Ucraina”.