Ucraina: Nardella, ‘Conte cambiato posizione, errore strumentalizzare piazza per voti’

Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Ieri a Roma, nella manifestazione per la pace in Ucraina, “non ho visto una piazza vittima di tatticismo politico”, quanto al leader M5S Giuseppe Conte “ricordo che ha avallato la decisione di armare l’Ucraina, poi ha cambiato posizione, ma non può strumentalizzare la piazza. Sarebbe un errore piegare la piazza alle proprie posizioni, un grave torto commesso per qualche voto”. Lo dice Dario Nardella, sindaco di Firenze ed esponente dem, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.