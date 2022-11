Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Ieri alla manifestazione per la pace di Roma “gli esponenti del governo non si sono fatti vedere, hanno perso un’occasione…”. Lo dice Dario Nardella, sindaco di Firenze ed esponente dem, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.