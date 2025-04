26 Aprile 2025

(Adnkronos) – Lo scorso anno, Michael Gloss condivise sui social una sua foto sorridente sullla Piazza Rossa di Mosca, esprimendo solidarietà per lo sforzo bellico russo contro quella che definiva “la guerra per procura in Ucraina”. Scrisse inoltre che la copertura mediatica della guerra, da lui definita “propaganda occidentale”, nascondeva la realtà di un conflitto in cui un esercito ucraino presumibilmente corrotto non era all’altezza delle truppe russe.

Il sito di notizie russo ‘Storie importanti’ è stato il primo a riportare la notizia della morte di Gloss. Citando informazioni del governo di Mosca e post di Gloss sui social, ha documentato i suoi numerosi viaggi all’estero, che lo hanno portato ad arruolarsi nell’esercito russo. Secondo un necrologio pubblicato dalla famiglia l’anno scorso, Gloss è morto “durante un viaggio nell’Europa orientale”, ma non si fece alcun riferimento alla Russia o alla guerra in Ucraina. Aggiungeva che aveva vissuto una “vita breve ma intensamente bella finché non ci è stato portato via durante i suoi viaggi all’estero”. “Michael dovrebbe essere ricordato per il suo cuore nobile e il suo spirito guerriero”, si legge nel necrologio.

Gallina è stata nominata l’anno scorso per il suo attuale incarico presso la Cia e ha ricoperto ruoli di alto livello nella supervisione della tecnologia e della sicurezza informatica. Ha anche lavorato come dirigente presso Ibm e ha iniziato la sua carriera come ufficiale crittografo della Marina, ritirandosi dalla Riserva della Marina nel 2013. All’Accademia Navale degli Stati Uniti, è stata la prima donna a guidare la brigata dei guardiamarina. Il padre di Gloss, Larry, è un veterano della Marina che ha prestato servizio nell’operazione Desert Storm e lavora nella sicurezza informatica nel settore privato.