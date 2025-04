Ucraina: Nbc, ‘figlio vice direttore Cia ucciso in combattimento’**

26 Aprile 2025

Washington, 26 apr. (Adnkronos) – Il figlio di un vice direttore della Cia è morto “mentre combatteva nel conflitto in Ucraina”. Lo riporta Nbc News, citando un portavoce della Central Intelligence Agency, che ha confermato la morte di Michael Gloss, figlio di Juliane Gallina, vicedirettrice per l’innovazione digitale della Cia, dopo che un sito di notizie russo ha riportato che il ventunenne americano si era arruolato per prestare servizio nelle forze armate russe.

Senza specificare in effetti da che parte Gloss combattesse, il portavoce ha affermato che la famiglia della vittima “ha subito una tragedia personale inimmaginabile nella primavera del 2024, quando suo figlio Michael Gloss, che soffriva di problemi di salute mentale, è morto mentre combatteva nel conflitto in Ucraina”. “La Cia – ha aggiunto – considera la scomparsa di Michael una questione privata per la famiglia Gloss, non una questione di sicurezza nazionale”.