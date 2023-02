Ucraina: no accordo Ue su decimo pacchetto sanzioni

Febbraio 22, 2023

Bruxelles, 22 feb. (AdnKronos) – Gli Stati membri dell’Ue, riuniti oggi nel Coreper, non sono riusciti a trovare un accordo sul decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. A quanto si apprende a Bruxelles, la discussione riprenderà in un’altra riunione del comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue domani pomeriggio, con l’obiettivo di trovare un accordo entro il 24 febbraio, giorno che segnerà un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe. (segue)