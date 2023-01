Ucraina: Norvegia addestrerà più di cento militari ucraini in primavera

Gennaio 26, 2023

Kiev, 26 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità norvegesi offriranno un addestramento specializzato a più di cento truppe dell’esercito ucraino a primavera. Il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram, ha spiegato che questi soldati riceveranno l’addestramento in una base militare nella provincia di Trondelag, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Dagens Naeringsliv’.

Non è la prima volta che la Norvegia addestra soldati ucraini. Un piccolo gruppo si era precedentemente trasferito in territorio norvegese per collaborare allo sviluppo e alla spedizione di attrezzature militari nel paese. “La novità ora è che in Norvegia offriamo ai militari ucraini un addestramento specializzato relativo non solo all’equipaggiamento militare”, ha affermato il ministro, sottolineando il “forte sostegno” dato alle forze ucraine dal Paese nordico.