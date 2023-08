Ucraina: Olanda, ‘trasferimento F-16 potrebbe richiedere fino a 8 mesi’

Agosto 25, 2023

Amsterdam, 25 ago. (Adnkronos) – La consegna degli F-16 a Kiev potrebbe richiedere dai sei agli otto mesi a causa dei prerequisiti che devono essere soddisfatti prima che gli aerei raggiungano l’Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren in un’intervista all quotidiano online European Pravda, aggiungendo che, sebbene l’addestramento dei piloti sia già iniziato, il loro numero deve aumentare in modo che ci sia abbastanza personale per utilizzare i caccia in combattimento.

Kajsa ha inoltre affermato che in Ucraina sono in corso i lavori per costruire infrastrutture adeguate e sistemi avanzati per gli aerei da combattimento, cruciali per il loro utilizzo in guerra. “Dal punto di vista dei Paesi Bassi, dobbiamo prima soddisfare tutti i prerequisiti. Vale a dire, che gli equipaggi siano addestrati, che le infrastrutture siano pronte e che disponiamo non solo degli aerei ma anche dei pezzi di ricambio, delle armi necessarie e così via. Con questo in mente, possiamo avere aspettative realistiche per il prossimo anno”.