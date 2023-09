Ucraina: Olena Zelenska chiede la restituzione di 19.000 bambini rapiti

Settembre 20, 2023

Washington, 20 set. (Adnkronos) – La first lady ucraina ha esortato i leader mondiali ad aiutare Kiev a far tornare i bambini ucraini deportati con la forza in Russia, dove ha affermato che vengono indottrinati e privati ​​della loro identità nazionale. Intervenendo a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Olena Zelenska ha affermato che più di 19.000 bambini ucraini sono stati trasferiti con la forza o deportati in Russia o nei territori occupati.

Finora ne sono stati riportati indietro solo 386. In Russia, “è stato detto loro che i genitori non hanno bisogno di loro, che il loro Paese non ha bisogno di loro, che nessuno li sta aspettando”, ha aggiunto la Zelenska. “Ai bambini rapiti è stato detto che non sono più bambini ucraini, ma bambini russi”.