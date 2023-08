Ucraina: Onu, ‘143 civili morti a luglio, 9.369 da inizio invasione’

Agosto 1, 2023

Washington, 1 ago. (Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno registrato 143 civili ucraini morti e 605 feriti a luglio e le perdite totali dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia che ammontano a 9.369 morti e 16.646 feriti.

Lo afferma il rapporto della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite, precisando che “dal 1 al 30 luglio 2023, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 748 casi di morte o ferimento di civili in Ucraina: 143 morti (77 uomini, 56 donne, 2 ragazzi, 2 ragazze, oltre ad altri 6 adulti il cui genere non è stato ancora determinato) e 605 feriti (239 uomini, 221 donne)”.