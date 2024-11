Ucraina: Onu, ‘mine antiuomo Usa a Kiev sono minaccia rinnovata’

25 Novembre 2024

Washington, 25 nov. (Adnkronos) – Il segretario generale delle Nazioni Unite ha denunciato la “rinnovata minaccia” delle mine antiuomo, pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato che forniranno questo tipo di armi alle forze ucraine contro l’invasione russa. Parlando in Cambogia durante una conferenza per valutare i progressi sulla Convenzione per la messa al bando delle mine antiuomo, Antonio Guterres ha elogiato il lavoro di sminamento e distruzione in tutto il mondo, “ma la minaccia persiste” ha aggiunto in un comunicato stampa, “e riguarda in particolare la ripresa dell’uso delle mine antiuomo da parte di alcune parti della Convenzione, così come il ritardo di alcune parti nei loro impegni di distruggere queste armi.

Guterres ha invitato i 164 firmatari – tra cui l’Ucraina ma non la Russia e gli Stati Uniti – a “adempiere ai propri obblighi e garantire il rispetto della Convenzione”. La settimana scorsa Washington ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero inviato mine a Kiev, cosa che è stata immediatamente criticata dalle organizzazioni per i diritti umani.