Ucraina: Onu, ‘morti almeno 4.302 civili da inizio guerra’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare la morte di 4.302 e il ferimento di 5.217 civili a causa della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina. Questi sono i dati dal 24 febbraio alla mezzanotte dell’8 giugno, secondo l’UNHCR. In queste cifre risultano 272 bambini morti e 439 feriti.

Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, “perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Questo vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast’ di Donetsk), Izyum (Oblast’ di Kharkiv) e Popasna (Oblast’ di Luhansk), dove, secondo i rapporti, si sarebbero verificati numerosi morti e feriti fra i civili”.