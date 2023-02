Ucraina: operatore umanitario Usa ucciso a Bakhmut**

Febbraio 4, 2023

Kiev, 4 feb. (Adnkronos) – Pete Reed, un operatore umanitario statunitense di 33 anni, è stato ucciso nella città in prima linea di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, “mentre prestava aiuti”. Lo ha confermato il Global Response Medicine, il gruppo di aiuti umanitari fondato dallo stesso Reed.

“A gennaio, Pete si è allontanato dalla Global Response Medicine per lavorare con Global Outreach Doctors nella loro missione in Ucraina ed è stato ucciso mentre prestava aiuto”, ha scritto l’organizzazione su Instagram. Le circostanze esatte della morte di Reed non sono state specificate.

“Questo è un duro promemoria dei pericoli che i soccorritori e gli operatori umanitari devono affrontare nelle zone di conflitto mentre servono i cittadini coinvolti nel fuoco incrociato”, si legge nel comunicato. La notizia della morte di Reed arriva circa un mese dopo che i volontari britannici Andrew Bagshaw e Chris Parry sono scomparsi durante una missione di evacuazione nella vicina città di Soledar.