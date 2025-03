Ucraina: opposizioni chiedono ‘Meloni in aula prima consiglio Ue giovedì’**

4 Marzo 2025

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Chiediamo che la premier Meloni venga in aula prima del consiglio europeo di giovedì 6 marzo”. Alla richiesta della presidente dei deputati Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera si sono associate anche le altre opposizioni. “E’ inaccettabile che il presidente del Consiglio si sottragga al Parlamento che non è il passacarte dei decreti del governo. Siamo abituati alla sedia vuota della Meloni ma siamo ancor piu’ preoccupati dell’assenza in aula. Qual è la posizione di Meloni su Europa, sulla collocazione internazionale, sulla difesa comune, sull’Ucraina, sui dazi? Meloni deve riferire al Parlamento”, sottolinea Braga.

Marco Grimaldi di Avs ha chiesto anche un’informativa al ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Chiediamo al governo di uscire dal silenzio”. E quindi Benedetto Della Vedova di Più Europa: “Noi vogliamo che la premier venga a riferire. Lo fa per i consigli europei ordinari, molto meno rilevanti. Lo faccia a maggior ragione per questo consiglio europeo straordinario che ha una straordinaria importanza. Venga a spiegare quale è la posizione che intende portare”. Fabrizio Benzoni, rinnovando la richiesta a nome di Azione, osserva: “Forse la premier Meloni ha paura di confrontarsi con l’opposizione, ma anche con la sua maggioranza vista la posizione della Lega. Siamo pronti anche a bloccare i lavori pur di avere una risposta dalla presidente del Consiglio”.

Infine i 5 Stelle con il capogruppo Riccardo Ricciardi: “Abbiamo chiesto le comunicazioni di Meloni e non una informativa in modo che ci sia un voto. Lo abbiamo chiesto mercoledì scorso e nel frattempo è successo di tutto: un piano da 800 miliardi di riarmo dell’Europa, i dazi di Trump e lo scontro tra Trump e Zelensky nello studio ovale e Meloni ancora non si degna di venire in Parlamento”. Infine Maria Elena Boschi di Italia Viva: “Ci uniamo alla richiesta delle altre opposizioni, richiesta già avanzata all’ultima capigruppo e rinnovata con lettera il 1 marzo al presidente della Camera. Non abbiamo avuto risposte. Nelle prossime 48 ore questo Parlamento non può discutere alcun argomento più importante di quello del consiglio europeo di giovedì 6 marzo. Noi siamo pronti a convocarci, anche di notte”.