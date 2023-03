Ucraina: Orban, ‘comprendo preoccupazioni di Putin, ma respingo ciò che ha fatto’

Marzo 3, 2023

Budapest, 3 mar. (Adnkronos) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato di comprendere le argomentazioni del presidente russo Vladimir Putin, ma respinge le sue azioni nei confronti dell’Ucraina. In un’intervista con il giornale svizzero Die Weltwoche, il premier ha aggiunto che l’Occidente deve trovare un modo per coesistere pacificamente con la Russia.

Orban ha rivelato di aver discusso di questioni di sicurezza internazionale, inclusa l’espansione della Nato, durante un incontro con Putin nel febbraio 2022. “Il problema di Putin – afferma il capo del governo ungherese – sono le basi missilistiche Usa, già create in Romania e Polonia, così come la potenziale espansione della Nato in Ucraina e Georgia, con successivo dispiegamento di armi. Inoltre, gli americani hanno annullato importanti trattati di disarmo. Per questo Putin non riusciva più a dormire bene la notte. Capisco Putin, ma rifiuto quello che ha fatto”.

Orban ha detto ancora che la Russia vede le cose in modo diverso dall’Occidente, perché “la sua è una civiltà diversa”. Tuttavia, “non importa se all’Occidente piaccia o no, ma deve trovare un modo per convivere pacificamente con una potenza forte come la Russia”.