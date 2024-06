Ucraina: Orban, ‘Occidente vuole sconfiggere Russia per accedere alle sue ricchezze’

9 Giugno 2024

Budapest, 9 giu. (Adnkronos) – “I leader occidentali, che sono sulla strada della guerra, vogliono sconfiggere militarmente la Russia. Il loro piano è semplice, perché è tutta una questione di denaro, che dà loro influenza e potere”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban in un’intervista a HirTv.

Orban ha ricordato il periodo degli anni ’90, quando “gli europei furono accolti in Russia e riuscirono a infiltrarsi nell’economia russa, senza incontrare resistenza”. Secondo il premier, l’Occidente ha cercato di sfruttare la Russia in quel periodo, ma “i russi alla fine hanno preso in mano la situazione e hanno trasformato tutto come ritenevano opportuno”.

Molti attori occidentali hanno nostalgia di questi tempi, sognano “un’altra grande perestrojka in Oriente” e sperano che il conflitto in Ucraina offra loro opportunità in questo senso, ha spiegato Orban, aggiungendo che diversi “venditori di armi, creditori e giocatori d’azzardo in borsa” stanno già cercando di trarre profitto dal conflitto.