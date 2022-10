Ottobre 16, 2022

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Andrò alla manifestazione organizzata da Acli e Arci il 5 novembre. Con o senza bandiere? Deciderà il mio partito”. Così Andrea Orlando a In Mezz’ora in Più. Sull’appello oggi al cessate il fuoco con alcuni punti per un possibile negoziato di alcuni intellettuali, osserva: “Ci sono alcune cose condivisibili, altre meno”.