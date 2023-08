Ucraina: P.Chigi si illumina di giallo e blu per festa nazionale, solidarietà a Kiev

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – In occasione della Festa nazionale dell’Ucraina, che ricorre oggi, 24 agosto, e che commemora la dichiarazione di indipendenza dall’Unione Sovietica avvenuta nel 1991, per manifestare solidarietà per l’aggressione militare subita dal popolo ucraino, saranno illuminate con i colori della bandiera dell’Ucraina numerose sedi di Governo e Palazzi istituzionali europei e alcuni monumenti simbolo. La presidenza del Consiglio dei ministri aderisce all’iniziativa illuminando con i colori nazionali dell’Ucraina la facciata principale di Palazzo Chigi, prospiciente piazza Colonna, dal tramonto di oggi all’alba del 25 agosto .