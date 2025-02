Ucraina: P. De Luca, ‘parole Trump gravissime, silenzio Meloni intollerabile’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Le parole di Trump sono molto gravi: si tratta di un tentativo di revisionismo storico sul conflitto in Ucraina francamente intollerabile. La causa della guerra è ascrivibile esclusivamente all’aggressione di Putin contro uno Stato sovrano. In questo senso, è del tutto sbagliato e pericoloso l’attacco del presidente americano a Zelensky che sta difendendo l’indipendenza e la libertà del proprio popolo. Un tentativo preoccupante di indebolirlo”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee, a Radio Cusano Campus.

“E’ importante che l’Europa abbia garantito in questi anni tutte le forme di assistenza necessarie per sostenere l’Ucraina a difendere la propria libertà. Il Pd -fin dal primo giorno- è stata la forza politica che più di tutte si è spesa per assicurare piena vicinanza e supporto alla resistenza del popolo ucraino. Adesso è necessaria un’azione diplomatica -che finora è mancata- ma che non può prescindere in alcun modo dalla presenza europea. E’ indispensabile -ha concluso De Luca- ché l’Europa sieda al tavolo negoziale a pieno titolo per raggiungere non una resa, ma una pace giusta, sicura e duratura che non prescinda in alcun modo dalle esigenze dell’Ucraina. Di fronte al tentativo gravissimo di Trump di indebolire l’Europa ed isolare l’Ucraina non è più tollerabile allora il silenzio di Meloni. La premier dica cosa pensa e si schieri. Se non lo fa, evidentemente, avalla l’azione di chi lavora a livello internazionale per un’Europa debole e subalterna”. Così ha concluso Piero De Luca.