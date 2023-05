Ucraina: partita ultima nave accordo vigente sul grano

Maggio 17, 2023

Kiev, 17 mag. (Adnkronos) – L’ultima nave nell’ambito dell’accordo attuale sul grano ha lasciato l’Ucraina, mentre continuano i colloqui per l’estensione della Black Sea Grain Initiative che, altrimenti, scadrà domani. Secondo Ismini Palla, portavoce del Joint Coordination Centre (Jcc) che facilita l’attuazione dell’accordo, la nave Dsm Capella ha lasciato il porto di Chornomorsk, sulla costa ucraina del Mar Nero, con 30.000 tonnellate di mais, ed è diretta in Turchia.

La Black Sea Grain Initiative è un accordo che consente all’Ucraina di esportare grano via mare. Mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, è stato firmato da Russia e Ucraina lo scorso luglio ed è stato prorogato più volte. L’accordo scadrà domani se non verrà rinnovato nuovamente.

Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, ieri ha dichiarato che sono in corso trattative per rinnovarlo. “I contatti procedono a diversi livelli. Siamo ovviamente in una fase delicata”, ha detto. Da parte sua, sull’ipotesi che l’accordo non venga prorogato, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato: “Non credo che qualsiasi ragionamento ipotetico sia appropriato. Finora la decisione non è stata annunciata.”