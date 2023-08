Ucraina: partito nazionalista polacco, ‘con Kiev, ma controversie su grano non aiutano’

Agosto 2, 2023

Varsavia, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) – Le recenti tensioni tra Ucraina e Polonia sulle importazioni di grano non cambiano il forte sostegno della Polonia all’Ucraina, ma sarà più difficile per Varsavia continuare tale sostegno se sorgono “tali controversie”. Lo ha detto Radoslaw Fogiel, presidente della commissione per gli Affari esteri del parlamento polacco, ripreso dall’agenzia Pap.

“Aiuteremo l’Ucraina perché è nel nostro interesse”, ha detto Fogiel, un membro del partito nazionalista conservatore ‘Legge e giustizia’. “Ma allo stesso tempo, non possiamo permettere alla Polonia di sostenere oneri eccessivi a causa di ciò che è accaduto. Ci aspettiamo che i nostri partner ucraini lo capiscano”.