Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La linea del Pd sulla guerra è netta, limpida, fin dal principio. Noi partecipiamo e sosteniamo ogni iniziativa che abbia come obiettivo la pace e che allo stesso tempo, chiaramente, non presenti ambiguità sulle responsabilità dell’aggressore, vale a dire la Russia di Vladimir Putin”. Così fonti del Nazareno interpellate dopo le polemiche sulle piazze per la pace.