Ucraina: Pedullà (M5S), ‘Picierno infiltrata dei fascisti nella sinistra’

19 Febbraio 2025

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Picierno è una signora che ogni mattina si sveglia pensando a una sciocchezza da dire sul Movimento 5 Stelle. Picierno è un’infiltrata dei fascisti nella sinistra. Chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti: non ha nulla a che vedere con la sinistra. E’ un’infiltrata dei fascisti. Cosa ha in comune con la sinistra chi chiede più armi e più povertà? Picierno lo chiede in ogni situazione”. Lo ha detto l’eurodeputato M5S, Gaetano Pedullà, a L’Aria che Tira su La7.