Ucraina: Peskov, ‘ancora no intesa con Turchia e Qatar su ripresa accordo grano’

Agosto 28, 2023

Mosca, 28 ago. (Adnkronos) – Non esistono accordi specifici sulla ripresa di un accordo sui cereali che coinvolga Russia, Turchia e Qatar. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, aggiungendo che sono sul tavolo “varie opzioni, ma al momento non ci sono accordi sostanziali su questo argomento” e che i colloqui continuano in diversi formati.

Commentando le informazioni delle autorità ucraine, secondo cui una seconda nave è entrata nel Mar Nero attraverso un corridoio temporaneo organizzato da Kiev dopo la fine dell’accordo, Peskov ha sottolineato che “questo non ha nulla a che fare con le prospettive di ripresa dell’accordo sul grano, che invece dipendono direttamente dall’adempimento sostanziale – non a parole, ma nei fatti – di quelle promesse e obblighi verso la parte russa”.