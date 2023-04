Ucraina: Peskov, ‘crisi economica globale in caso di divieto totale esportazioni verso Russia’

Aprile 21, 2023

Mosca, 21 apr. (Adnkronos) – Sanzioni più severe contro la Russia, compreso il divieto totale delle esportazioni dai Paesi occidentali, possono solo aggravare la situazione dell’economia nel mondo fino alla crisi economica globale. Lo ha detto il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov.

Alla richiesta dei giornalisti di commentare i piani del G7 per vietare completamente le esportazioni verso la Russia, il portavoce del Cremlino ha risposto: “Teniamo conto di tutti i pericoli che si nascondono dietro i pensieri dei nostri oppositori. Partiamo dal fatto che, in ogni caso, le attuali sanzioni che sono state imposte al nostro Paese e i nuovi passi aggiuntivi a cui ora stanno pensando Bruxelles e Washington, ovviamente colpiranno anche l’economia mondiale, quindi questo non può che portare a un aumento della possibilità di una crisi economica globale”.

L’addetto stampa del capo dello Stato russo ha osservato allo stesso tempo che il Cremlino “sta monitorando la cosa con molta attenzione, è consapevole che gli Stati Uniti ei paesi dell’UE stanno attivamente valutando nuove sanzioni aggiuntive. Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare che nessun paese al mondo ha mai affrontato un volume di sanzioni così elevato come il nostro, quindi ci stiamo adattando, lavorando su piani di sviluppo a lungo termine, ma anche tenendo conto dei pericoli che si celano dietro tali piani”.