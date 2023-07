Ucraina: Peskov, ‘dichiarazioni Kiev su navi russe nel Mar Nero sono minaccia’

Luglio 21, 2023

Mosca, 21 lug. (Adnkronos) – Le dichiarazioni di Kiev secondo cui le navi dirette in Russia attraverso il Mar Nero saranno considerate come trasportatrici di merci militari sono pericolose. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del presidente del Cremlino Dmitry Peskov.

“Le azioni imprevedibili di Kiev e, inoltre, il coinvolgimento del regime di Kiev in atti terroristici, ovviamente, creano potenzialmente una minaccia in quest’area”, ha dichiarato Peskov in risposta alla richiesta di un giornalista di commentare la dichiarazione del Ministero della Difesa ucraino secondo cui Kiev prenderebbe in considerazione le navi che si dirigono in Russia attraverso il Mar Nero trasportando merci militari.

“Poiché il regime di Kiev è assolutamente imprevedibile, non evita nulla, quindi, ovviamente, tali dichiarazioni comportano direttamente un pericolo”, ha spiegato il portavoce del Cremlino.