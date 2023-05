Ucraina: Peskov, ‘estensione accordo su grano possibile se attuata parte russa’

Maggio 12, 2023

Mosca, 12 mag. (Adnkronos) – L’unica possibilità che l’accordo sul grano venga esteso è che la parte russa dell’accordo venga attuata, indipendentemente da eventuali conversazioni telefoniche che avessero luogo tra i presidenti russo e turco, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha detto ai giornalisti il ​​​​portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“Affinché l’accordo sul grano abbia luogo, non basta un colloquio tra i due presidenti. Ciò che è necessario, infatti, è implementare la seconda parte dell’accordo, che riguarda le promesse fatte a noi”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino. Parlando in generale della possibilità di una conversazione tra Putin ed Erdogan, Peskov ha affermato che al momento non è in programma, “ma potrebbe essere decisa in poche ore, se fosse necessario”.

Gli accordi per consentire l’esportazione di alimenti e fertilizzanti nei mercati mondiali sono stati firmati il ​​22 luglio 2022 a Istanbul. Inizialmente dovevano durare 120 giorni e sono stati prorogati per altri 120 giorni a novembre. La Russia ha annunciato il 18 marzo che l’accordo era stato prorogato per altri 60 giorni, affermando che sarebbe stato un tempo sufficiente per valutare l’efficacia del memorandum firmato con le Nazioni Unite. Mosca ha ripetutamente affermato che qualsiasi ulteriore estensione dell’accordo dipende dall’attuazione della parte russa dell’accordo. La mancanza di progressi su questo tema mette a repentaglio il futuro dell’intera iniziativa.