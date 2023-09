Ucraina: Peskov, ‘Putin dittatore? presidente non si abbassa a livello insulti di Biden’

Settembre 20, 2023

Mosca, 20 set. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin non si lascia mai piegare dagli insulti. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda se valesse la pena dare una risposta dura alle parole del presidente americano Joe Biden, che ha definito Putin un “dittatore”.

“Sapete che il nostro presidente non si abbassa mai a questo livello, al livello degli insulti personali contro i suoi colleghi. Lui, ovviamente, ha un’opinione personale su questo stile di dichiarazioni. Ma il presidente, lo ripeto ancora una volta, non lo ha mai fatto, né si è abbassato a questo e non lo farà”, ha aggiunto il portavoce del Cremlino.

Secondo il rappresentante del Cremlino, la cosa più importante è che Putin sia sostenuto dalla stragrande maggioranza dei russi e questo è stato confermato più di una volta durante le elezioni presidenziali. “In tutta la sua carriera politica, il presidente Biden non ha mai ottenuto lo stesso livello di sostegno del presidente Putin. Questo è ciò per cui probabilmente deve lottare”, ha osservato Peskov.