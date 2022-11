Novembre 9, 2022

Kiev, 9 nov. (Adnkronos) – “Al momento non ci sono piani specifici per un viaggio del presidente russo Vladimir Putin nel Donbass, ma verrà il momento lo farà”. Lo ha detto Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa russa Interfax.

“Finora non ci sono piani specifici, ma non ho dubbi che verrà il momento in cui Putin verrà nel Donbass”, ha affermato Peskov, aggiungendo che “naturalmente, questa è una delle regioni russe”.