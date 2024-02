Ucraina: Peskov, ‘Russia non è pericolo per Paesi da cui non è minacciata’

Febbraio 28, 2024

Mosca, 28 feb. (Adnkronos) – La Russia non rappresenta un pericolo per quei Paesi da cui non è minacciata. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, respingendo come infondate le preoccupazioni recentemente espresse dal primo ministro ungherese Viktor Orban.

“Non siamo d’accordo su tutto con Orban. Tuttavia, contrariamente a quanto dicono con insistenza i funzionari dell’Ue, la Russia non rappresenta una minaccia per i Paesi che non sono ostili alla Russia. Detto questo, le preoccupazioni al riguardo sono infondate”, ha precisato Peskov, sottolineando tuttavia che la Russia cerca di salvaguardare la propria sicurezza nazionale.