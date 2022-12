Ucraina: Peskov, ‘scambio di prigionieri? ne discutiamo ‘in silenzio”

Dicembre 2, 2022

Mosca, 2 dic. (Adnkronos) – La Russia non ritiene necessario discutere in pubblico di un potenziale scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda se si possano fare progressi prima della fine dell’anno. “Non commentiamo – ha risposto – e invitiamo tutti a non soffermarsi su questo. Tali questioni possono essere discusse solo in silenzio”.

I colloqui su uno scambio di prigionieri sono in corso attraverso i canali dell’intelligence russa e americana in linea con gli accordi raggiunti tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden.