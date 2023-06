Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Paolo Ciani diventa vicecapogruppo del gruppo del Pd, dichiara di non volersi iscrivere al nostro partito ma di volerne cambiare la linea su Ucraina. Grande confusione sotto il cielo. Una cosa però mi pare importante ribadirla: il sostegno del Pd alla resistenza Ucraina non cambia e non cambierà”. Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo, su twitter.