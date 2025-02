Ucraina: Picierno, ‘a Kiev no Meloni, io unica italiana ma con tanti colleghi progressisti’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Giorgia Meloni, “nell’incontro di Parigi c’era in ritardo e di malavoglia. Intanto partecipa con trasporto e passione agli incontri della destra mondiale che considera l’Europa un incidente della storia. A Kyiv alle celebrazioni per il terzo anno della resistenza, non c’era proprio. A dir il vero ero sola proprio come italiana, ma con tanti colleghi progressisti e socialisti, c’era il mondo libero, i leader e parlamentari progressisti consapevoli della sfida che abbiamo di fronte e che il tempo di agire è ora”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, alla Direzione del Pd.