Ucraina: Picierno, ‘approdo in Ue è priorità politica per Italia’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Il viaggio del Presidente del Consiglio Mario Draghi in Ucraina è un punto di approdo importante per la collocazione geopolitica del nostro Paese. La volontà ribadita di vedere Kiev nell’Unione Europea, che si tradurrà con il sostegno allo status di candidato, è un’ottima notizia”. Così la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

“Occorre superare eccessi burocratici e procedurali: l’Ue deve affermare la propria funzione centrale per garantire il ritorno a un’Ucraina libera e indipendente. Questo è il tema fondamentale, che l’Italia ha subito fatto proprio. Fin dall’inizio del conflitto ho espresso la necessità che al sostegno difensivo nei confronti dell’Ucraina si accompagnasse l’ingresso del Paese nell’Unione Europea. Sono convinta che da questa fase drammatica si possa e si debba uscire rafforzati e più compatti. Non è più il tempo di mediazioni al ribasso. L’Unione Europea deve tracciare la via d’uscita da questo conflitto”.