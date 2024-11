Ucraina: Picierno, ‘Kiev va sostenuta militarmente’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Già nei giorni scorsi abbiamo ribadito il nostro sostegno incondizionato all’Ucraina contro la vile e criminale aggressione russa che ha sempre avuto i caratteri di un conflitto non solo regionale. Abbiamo denunciato in quest’aula per primi le saldature tra Mosca e Teheran, per primi abbiamo ribadito con forza che l’attacco a Kiev era un attacco all’Europa e i suoi valori e l’invio dei soldati del regime coreano in Ucraina rappresenta l’escalation di questo asse del terrore globale”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo in plenaria a Strasburgo.

“Anche per questo occorre incrementare l’intensità della nostra azione diplomatica di deterrenza, aumentare la pressione sulle sanzioni, vigilare sul loro aggiramento, chiudere i canali economici che finanziano la propaganda e la disinformazione nei nostri Paesi. E’ necessario che si utilizzino subito gli asset congelati degli oligarchi e si sostenga militarmente Kiev in modo veloce ed efficiente. Dobbiamo agire. Quest’aula non sia come il salotto raccontato come nel film “Cosa resta del giorno” in cui la nobiltà diplomatica discuteva amabilmente di politica estera mentre fuori i nazisti preparavano i loro piani di occupazione. Sia invece la Ventotene dell’Europa di pace e democrazia che vogliamo costruire”.