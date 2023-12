Ucraina: Picierno, ‘non accettiamo passi indietro’

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Non accettiamo passi indietro sul sostegno alla difesa dell’Ucraina e sulla volontà del suo popolo e del suo legittimo governo di aderire all’Unione perché non c’è minaccia di veto che tenga davanti alla storia e alla volontà popolare”. Lo ha detto la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno nel suo intervento all’iniziativa del Pd ‘L’Europa che vogliamo’.

“Sappiamo benissimo che anche oggi ‘la via da percorrere non è facile’ ma ieri è stata indicata una rotta da cui non si torna indietro: da Ventotene a Kiev non è più solo la speranza ostinata di pochi ma è la mappa della nuova Europa che stiamo costruendo. Vorrei che da questa assemblea arrivasse un benvenuto emozionato ai cittadini di Kiev, di Mariupol, di Bucha, di Odessa. Come a quelli della Moldavia e della Georgia. Lo ribadiamo ad Orban come a chiunque altro: i vostri veti, anche se possono essere ancora parzialmente efficaci nelle sale dove si tengono le riunioni di Consiglio, non lo sono davanti alla storia e alla volontà popolare. Chiediamo a Giorgia Meloni di scegliere con più prudenza le sue amicizie in Europa: i nodi vengono sempre al pettine, essere a capo di un accrocco di piccole rivendicazioni nazionaliste non è il posto giusto per un grande paese come l’Italia”.