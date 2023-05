Ucraina: Podoliak, ‘criminale diffondere notizie su operazioni difesa aerea’

Maggio 29, 2023

Kiev, 29 mag. (Adnkronos) – La diffusione di informazioni sull’operazione di difesa aerea e sul luogo in cui sono caduti i missili è un atteggiamento “criminale”. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyakdopo gli attacchi missilistici su Kiev di oggi. “Nel 15esimo mese di guerra – ha scritto su Telegram – con quali altre parole dobbiamo spiegare a tutti i funzionari militari, ai sindaci e ai blogger che non è possibile pubblicare il lavoro della difesa aerea, foto dai luoghi in cui sono caduti i razzi, l’elenco degli obiettivi degli attacchi”.

Il governo non ha imposto la censura ufficiale riguardo le informazioni che “non rappresentano una minaccia per la sicurezza e la difesa nazionale”, ha sottolineato Podoliak, “Ma certamente la vita di altre persone non dovrebbe essere il prezzo per un aumento della diffusione di informazioni”.