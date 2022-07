Ucraina: Podolyak, ‘scopo attacco a prigione è interrompere accordi scambio prigionieri’

Luglio 29, 2022

Kiev, 29 lug. (Adnkronos) – Lo scopo dell’attacco dell’esercito russo alla struttura correttiva di Olenivka, nella regione di Donetsk, dove erano detenuti i prigionieri ucraini, è quello di interrompere gli accordi relativi al loro scambio e di cercare di nascondere le prove sull’entità dei crimini di guerra russi. Lo ha affermato il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak.

“Lo scopo di questo attacco, attentamente pianificato – ha spiegato su Telegram – è nascondere le prove della crescente portata dei crimini di guerra e della tortura russi, interrompere gli accordi di scambio, screditare le forze armate dell’Ucraina per l’uso di alcuni tipi di armi straniere che terrorizzano gli occupanti russi”. Secondo i russi l’attacco alla prigione sarebbe stato compiuto dagli ucraini per mezzo del sistema missilistico americano Himars. Il bilancio delle vittime è per ora di 53 detenuti morti e 75 feriti.