Ucraina: Polonia, funerali di stato per i due morti in attacco missilistico

Novembre 18, 2022

Varsavia, 18 nov. (Adnkronos/Dpa) – La Polonia celebrerà i funerali di stato per le due persone uccise da un missile che ha colpito il loro villaggio al confine con l’Ucraina martedì scorso. Lo ha detto il parroco locale all’agenzia di stampa polacca Pap, aggiungendo che i funerali si svolgeranno separatamente, sabato e domenica.

Il missile, che ha colpito una fattoria a Przewodów, a circa 6 chilometri dal confine con l’Ucraina, ha ucciso un trattorista di 60 anni e un magazziniere di 62 anni. Sia la Polonia che la Nato hanno detto che l’incidente è stato causato da un missile antiaereo ucraino, attribuendo la colpa finale a Mosca per aver messo Kiev in una posizione in cui deve difendersi dagli attacchi russi.