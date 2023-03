Ucraina: Polonia rimprovera la Germania di non essere stata ‘generosa’

Marzo 24, 2023

Varsavia, 24 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha criticato le autorità tedesche per non essere state “generose come avrebbero dovuto essere” con l’Ucraina, anche se ha chiarito che non si tratta di un attacco a Berlino, ma di una radiografia di qualcosa “ovvio”.

Per il capo del governo polacco, la risposta della Germania non è stata all’altezza di quello che è “di gran lunga il Paese più ricco e più grande” dell’Unione europea. “Dovrebbero inviare più armi, inviare più munizioni e dare più soldi all’Ucraina”, ha detto.

Durante un’intervista al quotidiano ‘Politico’ a margine dell’ultimo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea a Bruxelles, Morawiecki ha incoraggiato la più grande economia del blocco comunitario a fare un passo avanti e guidare il Support Ukraine.