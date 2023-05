Ucraina: possibile summit pace prima di vertice Nato, ma senza Russia

Maggio 19, 2023

Bruxelles, 19 mag. – (Adnkronos) – E’ difficile che il possibile summit per la pace da tenersi prima del vertice Nato di Vilnius che i leader dei Paesi del G7 stanno discutendo a Hiroshima, in Giappone, veda anche la partecipazione della Russia. L’idea, a quanto si apprende a Bruxelles, è ancora in discussione e nulla è stato ancora deciso, dagli invitati ala data, ma non viene ritenuto probabile che Mosca sia disposta ad impegnarsi in discussioni significative per arrivare alla pace. E’ probabile che vengano invitati Paesi del ‘Sud globale’, alcuni dei quali si sono mostrati finora riluttanti a sposare la linea dell’Ue e degli Usa sulla guerra in Ucraina. L’idea, nata essenzialmente sulla necessità di dare ‘forma’ alle future iniziative di pace, verrà discussa dai leader del G7 domenica prossima, 21 maggio, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che parteciperà al summit in Giappone di persona.