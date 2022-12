Ucraina: premier finlandese, ‘guerra ha dimostrato Europa non abbastanza forte’

Dicembre 2, 2022

Canberra, 2 dic. (Adnkronos) – “Non siamo abbastanza forti” per resistere da soli a Mosca. E’ la valutazione espressa senza mezzi termini dal primo ministro finlandese Sanna Marin sulla capacità dell’Europa di contrastare la Russia, messa in luce con la guerra in Ucraina.

In visita in Australia, la leader del Paese in attesa di adesione alla Nato ha affermato che l’invasione e l’occupazione di parte dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin ha parlato sia le debolezze europee che gli errori strategici nei rapporti con la Russia.