Ucraina, premier giapponese in viaggio per Kiev: vedrà Zelensky

Marzo 21, 2023

Kiev, 21 mar. (Adnkronos) – Il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio per Kiev, dove incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la visita – afferma il ministero degli Esteri di Tokyo – il premier esprimerà la “solidarietà e il fermo sostegno del Giappone all’Ucraina” e “il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si erge a difesa della patria”.

“Kishida respingerà con risolutezza l’aggressione della Russia contro l’Ucraina e il cambiamento unilaterale dello status quo attraverso la forza, e riconfermerà la propria determinazione a sostenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto”, sottolinea ancora il ministero in una nota.