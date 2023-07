Ucraina: premier Lettonia, ‘Russia capisce solo forza, l’hanno attaccata perché fuori Nato’

Luglio 11, 2023

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – “Il punto tra Nato e il futuro ruolo dell’Ucraina nella Nato è che bisogna ricordare che la Russia capisce solo la forza e il potere. La ragione per cui stanno combattendo la guerra in Ucraina è che, sbagliando, hanno percepito l’Ucraina come un obiettivo debole e facile, perché stava nella zona grigia, fuori dalla Nato”. Lo dice il premier lettone Krisjanis Karins, durante un dibattito pubblico alla Litexpo di Vilnius, la fiera alle porte della capitale lituana in cui si riunisce il summit della Nato. “Il valore della Nato è la nostra preparazione e il fatto che la Russia capisce” il fatto che gli Alleati sono preparati a combattere.