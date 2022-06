Ucraina: presidente cronisti ucraini, ‘Draghi politico esperto, impressione positiva’**

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Vorrei dire che Mario Draghi è davvero un politico esperto. Mi ha fatto un’impressione molto positiva”. A dirlo all’Adnkronos è Andrei Kovalenko, presidente dell’Accademia Nazionale della Stampa ucraina al seguito della delegazione che ha incontrato oggi il premier Mario Draghi in Ucraina. Raccontando lo svolgimento del vertice, Kovalenko rivela alcuni particolari: “I leader dei paesi europei sono arrivati con il pool dei loro giornalisti. Per i giornalisti ucraini quasi non c’è stato l’accesso, siamo entrati soltanto alla conferenza stampa con l’accredito ottenuto precedentemente”. In seguito però, “quando i leader hanno visitato Irpin siamo riusciti a trovare il posto esatto e siamo riusciti a lavorare bene, riuscendo anche a fare interviste senza alcun problema”.

Il cronista regala all’Adnkronos un aneddoto emblematico che lo ha fatto sorridere. “Quando stamattina stavamo aspettando l’arrivo dei leader, in quasi tutta l’Ucraina suonavano le sirene, che si sentivano anche vicino all’hotel dove si sarebbe svolto l’incontro. I giornalisti europei, i militari e le guardie che stavano aspettando con noi erano disorientati, non sapevano cosa fare: avendo notato che noi giornalisti ucraini aspettavamo tranquilli l’uscita di Scholz, Macron e Draghi ci hanno chiesto allarmati: ‘perché state fermi, perché non vi nascondete nel rifugio?’. Noi abbiamo riso, spiegando che per noi questa situazione è ormai abituale. Per noi ormai è semplicemente destino: ragioniamo così, succede quel che succede”.