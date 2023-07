Ucraina: presidente Lituania, ‘non ripetere formula Bucarest, messaggio positivo a fratelli ucraini’**

Luglio 11, 2023

Vilnius, 11 lug. – (Adnkronos) – La Nato non deve “ripetere” a Vilnius “la vecchia formula di Bucarest”, nell’aprile 2008, quando l’Alleanza affermò che Ucraina e Georgia sarebbero entrate nella Nato, senza però specificare tempi e modalità. Lo sottolinea il presidente della Repubblica lituano Gitanas Nauseda, a margine del summit della Nato a Vilnius. “Creeremo un quadro istituzionale – aggiunge – per una cooperazione più stretta con l’Ucraina e domani avremo il Consiglio Nato-Ucraina. Tutto questo mostra che faremo abbastanza per mandare un segnale positivo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle ucraine. Spero che questa decisione, queste notizie da Vilnius aumentino il loro spirito combattivo e il loro morale. Saremo abbastanza ‘tosti’ da sostenere l’Ucraina fino alla vittoria”, conclude.