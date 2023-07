Ucraina: prestito di 1,5 miliardi di dollari da Banca Mondiale

Luglio 20, 2023

Kiev, 20 lug. (Adnkronos) – “L’Ucraina riceverà un prestito di 1,5 miliardi di dollari dalla Banca mondiale con la garanzia del governo giapponese”. Lo ha annunciato su Telegram il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, aggiungendo che la Banca mondiale e il ministero delle Finanze hanno appena firmato l’accordo corrispondente durante il nostro incontro con la vicepresidente della Banca mondiale, Antonella Bassani”,

Shmyhal ha precisato che i fondi hanno lo scopo di rafforzare la protezione sociale e fornire assistenza alle persone durante la guerra e ripristinare l’economia. “In totale, il Gruppo della Banca mondiale, insieme ai suoi partner, ha mobilitato 34 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina – ha sottolineato Shmyhal – Di questi, più di 22 miliardi di dollari hanno già raggiunto il budget. Siamo particolarmente grati per il più grande progetto di investimento nella storia della Banca, il Peace (Public Expenditure for Administrative Capacity Endurance in Ukraine), che aiuta a finanziare le prestazioni sociali e le pensioni. Apprezziamo la nostra stretta collaborazione e attendiamo con impazienza ulteriori progetti comuni per la ripresa e lo sviluppo dell’Ucraina”.