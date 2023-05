Ucraina: Pretoria, ‘immunità Brics non prevale su mandato Cpi per Putin’

Maggio 30, 2023

Pretoria, 30 mag. (Adnkronos) – L’immunità diplomatica, che sarà concessa ai partecipanti al vertice Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) in Sudafrica, non si applica ai mandati dei tribunali internazionali. Lo ha affermato il ministero degli Esteri sudafricano. “Questa è una concessione standard di immunità che concediamo per tutte le conferenze e vertici internazionali tenuti in Sudafrica indipendentemente dal livello di partecipazione – ha dichiarato il ministero in una nota – Le immunità sono concesse alla conferenza, non a individui specifici. Hanno lo scopo di proteggere la conferenza e il suo partecipanti dalla giurisdizione del paese ospitante per la durata della conferenza. Queste immunità non prevalgono su alcun mandato che possa essere emesso da qualsiasi tribunale internazionale contro qualsiasi partecipante alla conferenza”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha reso noto che Vladimir Putin è stato invitato a partecipare al vertice Brics che si terrà ad agosto in Sudafrica. La Corte penale internazionale dell’Aia, che la Russia non riconosce, il 17 marzo ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo e per il difensore civico dei minori Marija Alekseevna L’vova-Belova, accusata della deportazione di bambini ucraini.