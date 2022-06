Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Faccio appello a tutte le aziende internazionali che hanno avuto rapporti con l’Ucraina a riprendere il loro lavoro come hanno fatto la maggior parte delle aziende ucraine. Il vostro ritorno sarà una manifestazione di vera solidarietà verso il popolo ucraino, che oggi lotta per la propria libertà e per un futuro pacifico per l’intera Europa”. Lo scrive il primo ministro dell’Ucraina, Denys Smihal, sulla sua pagina Telegram.