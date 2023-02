Ucraina: procura generale Kiev denuncia fondatore gruppo Wagner (2)

Febbraio 3, 2023

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità ucraine hanno affermato che Prigozhin è “direttamente responsabile di migliaia di crimini di guerra” e hanno sottolineato che stanno indagando sul suo ruolo nel conflitto scatenato quasi un anno fa dal presidente russo Vladimir Putin. Il procuratore generale di Kiev, Andriy Kostin, ha scritto su Facebook che il fondatore di Wagner “ha reclutato e addestrato subordinati da utilizzare nelle ostilità sul territorio dell’Ucraina, con il pieno appoggio dell’attuale regime russo”, ricordando che Prigozhin “ammette apertamente il suo ruolo nella guerra in Ucraina e, con il permesso del Cremlino, risolve i problemi legati alla carenza di personale attraverso il reclutamento di decine di migliaia di prigionieri”.

Kostin ha affermato che Prighozin “è stato condannato per rapina in Russia e oggi è un eroe” e fa parte della “élite criminale di un regime terrorista. Anche i comuni ‘wagneriani’ non si sottrarranno alle loro responsabilità, compresi quelli che sono fuggiti all’estero. I pubblici ministeri hanno già interrogato due combattenti che si trovano nell’Unione Europea”.

“Sono convinto che, insieme ai partner internazionali – aggiunto – metteremo di fronte alle loro responsabilità tutti i criminali che sono venuti nella nostra terra con le armi in mano, così come dei loro datori di lavoro, che fanno affari con il sangue. Il martello della giustizia è sempre più forte del martello dell’anarchia”.